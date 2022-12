Rui Costa: «Como já tive a oportunidade de dizer, falta muito até às conquistas»

A carregar o vídeo ...

O presidente do Benfica, Rui Costa, marcou presença em mais uma edição do torneio mundial de sueco e fez o balanço do ano no futebol e nas modalidades. "Não é só no futebol, nas modalidades também. Está a ser um ano, até aqui, positivo. Como já tive a oportunidade de dizer, falta muito até às conquistas. Este foco não pode ser perdido e não podemos estar com o deslumbramento da coisa estar a correr bem", considerou o dirigente máximo dos encarnados, muito aplaudido pelos benfiquistas presentes. [Imagens: BTV]