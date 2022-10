A carregar o vídeo ...

Rui Costa desceu ao balneário do Benfica no Estádio do Dragão e foi em clima de festa que, a plenos pulmões, cantou o hino do clube. Antes, no início do vídeo partilhado pelas águias, o presidente encarnado surge a desafiar Gonçalo Ramos a cantar. (vídeo: Benfica)