Rui Costa e a participação disciplinar contra o FC Porto: «Sabemos o que essa pressão originou...»

Rui Costa confirmou esta terça-feira, antes da partida do Benfica para Milão - onde as águias defrontam amanhã o Inter, pelas 20 horas, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões -, que o clube já apresentou queixa ao Conselho de Disciplina na sequência das recentes declarações por parte de Sérgio Conceição e Vítor Baía sobre as arbitragens