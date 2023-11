Rui Costa inaugura Casa do Benfica Santarém 2.0: «A ver se não cai a placa a puxarmos isto!»

A carregar o vídeo ...

Está inaugurada a Casa do Benfica Santarém 2.0, com a presença de Rui Costa. Com um investimento próximo de 1 M€, o espaço conta com 400 metros quadrados de área desportiva, académica e social com especial foco nas crianças, envolvendo ainda a criação de 20 postos de trabalho direto, sem contemplar outros profissionais que vão colaborar nos serviços a prestar.