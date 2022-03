A carregar o vídeo ...

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi um dos participantes na ação solidária da Fundação Benfica realizada em prol da Ucrânia. Além do líder das águias, também estiveram presentes figuras reconhecidas do universo encarnado como Luisão, Fernando Seara ou Carlos Móia. [Vídeo: Benfica]