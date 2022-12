A carregar o vídeo ...

Rui Costa discursou na festa de Natal do Benfica, onde agradeceu a dedicação de todos os funcionários do clube. O presidente dos encarnados recordou os títulos e medalhas ganhos durante o ano e garantiu que as águias estão no caminho certo. Pediu também que todos mantenham o foco, para que no final da época o sucesso seja uma realidade. (Vídeo BTV)