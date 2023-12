A carregar o vídeo ...

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou, esta segunda-feira, o confronto entre FC Porto e Arsenal e respetivo reencontro com Fábio Vieira, que no verão do ano passado deixou os dragões para rumar a Londres, precisamente aos gunners. Rui Malheiro, analisa Record, explica quem é esta equipa de Mikel Arteta.