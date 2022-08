Sá Pinto irritou-se com golo sofrido pela sua equipa e descarregou... nos maqueiros

A carregar o vídeo ...

O Esteghlal derrotou na quinta-feira o Malavan por 3-1 e alcançou a sua primeira vitória no campeonato iraniano, mas a partida não começou da melhor forma para a equipa de Ricardo Sá Pinto, com o golo de Sajjad Bazgir a adiantar os da casa antes da meia hora. Um momento que não agradou ao técnico português, que na altura reagiu com insatisfação e quem sofreu foram os... maqueiros. A situação gerou alguma tensão, mas rapidamente ficou sanada.



Ainda assim, Ricardo Sá Pinto não escapou às autoridades do futebol iraniano, que abriram uma investigação ao sucedido.