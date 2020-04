A carregar o vídeo ...

Aconteceu no 18.º distrito de Paris e está a chocar as redes sociais. Apesar do estado de emergência que vigora em França devido à pandemia da covid-19, muitas pessoas decidiram sair de casa e juntar-se na rua para dançar como se nada fosse. Tudo isto sem máscaras nem distâncias mínimas de segurança. [Vídeo: Youtube]