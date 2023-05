Saída iminente? Erick em lágrimas enquanto canta com adeptos do Sporting

A carregar o vídeo ...

As lágrimas de Erick Mendonça foram um dos momentos que marcaram o pós-jogo na vitória do Sporting sobre o Anderlecht (7-1) , que garantiu, em Palma de Maiorca, a final da Liga dos Campeões de futsal. O internacional português, que estará de saída para o Barcelona, participou nos cânticos com os adeptos dos leões e não conteve a emoção, sendo confortado por colegas de equipa. [Imagens: