Saiu mas continua bem presente: frase de Mbappé numa das paredes da academia do Monaco

O Monaco mostrou o interior da sua Academia, na qual são formados os jovens talentos do emblema do Principado. Situada mesmo ao lado do Estádio Louis II, são muitos os 'mimos' de que dispõe. Mas é numa das paredes perto do ginásio, que um pormenor salta à vista. Uma frase de Mbappé, um dos talentos formados naquele clube, que deixou os monegascos em 2017 mas continua bem presente. "No futebol tudo é possível a partir do momento em que trabalhas e acreditas nas tuas capacidades", pode ler-se. [Vídeo: One Football]