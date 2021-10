A carregar o vídeo ...

Mohamed Salah foi apresentado à sua estátua de cera no célebre Museu Madame Tussauds, em Londres, e ficou surpreendido com a obra. O avançado egípcio do Liverpool até se deu ao trabalho de verificar se o 'boneco' tinha os abdominais bem definidos, como o original... (Vídeo Sky Sports)