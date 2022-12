A carregar o vídeo ...

Têm dado que falar na imprensa internacional os vídeos de Salt Bae no meio da festa da Argentina , nos quais é possível ver-se algum desagrado por parte de alguns jogadores, entre os quais Leo Messi. A cena foi amplamente destacada, com muitas críticas ao chef, que decidiu mostrar nas redes sociais dois vídeos do argentino a frequentar um dos seus restaurantes e a elogiar o serviço.