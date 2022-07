A carregar o vídeo ...

O ex-benfiquista Eduardo Salvio estreou-se na madrugada deste domingo pelo Pumas e logo com um golo frente ao Club León, de Renato Paiva. A formação do extremo argentino esteve a vencer por 3-0, e até estava com mais um jogador em campo (após expulsão de Osvaldo Rodríguez aos 21'), mas acabou por ceder o empate. [Vídeo: Liga BBVA MX]