Salzburgo cai da Liga dos Campeões e promete "diversão" na Liga Europa com Ronaldo e Mourinho

O Salzburgo, que caiu para a Liga Europa por ser 3.º colocado no grupo E da Liga dos Campeões - que partilhou com Chelsea, Milan e Dínamo Zagreb -, recorreu às redes sociais para "prometer diversão" na prova, recorrendo a um vídeo bem-humorado do qual nem Ronaldo e Mourinho escaparam. Recorde-se que tanto o craque português, com Manchester United, como o treinador, com a Roma, estarão presentes no playoff. "Vai ser uma viagem divertida", escreveram os austríacos no TikTok. (Vídeo: TikTok/Salzburgo)