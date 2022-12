De cabeça perdida: Samuel Eto'o atira homem ao chão com um pontapé à saída de estádio no Mundial

A carregar o vídeo ...

Um incidente a envolver Samuel Eto'o, antigo futebolista camaronês, agora presidente da federação dos Camarões, está a dar que falar nas redes sociais. Um vídeo partilhado pelo diário 'La Opinión' mostra Eto'o a agredir um indivíduo à saída do estádio 974, em Doha, onde decorreu oontem à noite. Nas imagens, Eto'o tira fotos e selfies com vários adeptos que o reconhecem, mas de repente agride com um pontapé um indivíduo que o filmava, atirando o homem ao chão. (Vídeo Twitter)