Eto'o arrasa jogadores camaroneses no balneário e 'ameaça' ir buscar os "miúdos": «Ninguém tem lugar garantido...»

Samuel Eto'o é a principal referência do futebol do Camarões e agora é o presidente da federação de futebol do seu país. O antigo avançado marcou presença no balneário após a vitória sobre o Burundi (1-0) para deixar um sério aviso aos jogadores, dando conta da exigência pela qual se rege. "Ninguém tem lugar garantido nesta equipa! Têm de fazer o vosso trabalho. Se querem vir e envergar a camisola dos Camarões, têm de fazer o vosso trabalho quando estão aqui. De outra maneira, não se aborreçam a vir e eu ficarei feliz. Jogarei com os miúdos", deixou claro Eto'o.