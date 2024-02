Sandra Madureira visita Fernando Madureira na cadeia pela primeira vez

A carregar o vídeo ...

Sandra Madureira visitou pela primeira vez Fernando Madureira, esta quarta-feira. A mulher de 'Macaco' esteve na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto no primeiro período de visitas, acompanhada por outra mulher. Sandra, que entrou por volta da 9h00 e saiu pelas 10h00, terá levado consigo um saco com pertences para o marido. A mulher fez o pedido para visitar o chefe dos 'Super Dragões' na semana passada, assim que soube que o marido iria ficar em prisão preventiva.