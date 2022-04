Sandro Cruz e Tiago Gouveia estrearam-se pelo Benfica e abraçaram-se de forma emocionada no fim

A carregar o vídeo ...

Sandro Cruz e Tiago Gouveia estrearam-se hoje na equipa principal do Benfica, na vitória (0-1) diante do Marítimo, na Madeira, e no final abraçaram-se de forma emocionada, perante muitos aplausos dos adeptos. O lateral, de resto, já reagiu ao apoio: "os melhores adeptos do mundo! Obrigado obrigado por tanto". Veja as imagens divulgadas pelos encarnados nas redes sociais.