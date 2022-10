Sangue, dor e 20 pontos: médicos do Real Madrid suturam Rüdiger no balneário

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid partilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra Antonio Rüdiger a ser tratado e suturado pelos médicos do clube, depois da violenta cabeçada com Anatoliy Trubin, guarda-redes do Shakhtar, durante o jogo da Liga dos Campeões que na terça-feira colocou frente a frente as duas equipas. O central da equipa espanhola foi suturado com 20 pontos na testa. (Vídeo Real Madrid)