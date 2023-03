Santiago Giménez e o interesse do Benfica: «Pessoalmente não soube de nada, só pelas redes sociais»

A carregar o vídeo ...

Santiago Giménez, avançado que é alvo do Benfica para a próxima temporada, assumiu esta quarta-feira não estar a par do interesse das águias, a não ser do que leu nas redes sociais. "A verdade é que não sei de nada. Soube pelas redes sociais. Pessoalmente e em privado não sei de nada. Estou muito, muito feliz no Feyenoord. Creio que isso depois vai decidir-se entre família e clubes. E na minha relação pessoal com Deus, porque é Ele quem decide o meu caminho, creio que as decisões que vou tomar vão passar por Ele", disse o ponta-de-lança mexicano, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra o Suriname, para a Liga das Nações da CONCACAF.