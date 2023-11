São Silvestre El Corte Inglés: junte-se a nós por uma vida mais saudável

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que estamos a pouco mais de um mês da São Silvestre El Corte Inglés, que se realiza no dia 17 de dezembro, pelas 19 horas, o diretor adjunto de, Sérgio Krithinas, entregou os respetivos dorsais a Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés, Ângelo Pereira, vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa, e Ágata Rodrigues, apresentadora da Manhã CM. Junte-se também a nós e venha praticar atividade física por uma vida mais saudável! As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da prova