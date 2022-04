Sarabia colocou o Sporting na frente de penálti após lance polémico de Paulinho na área do Paços

Lance confuso na grande área do Paços de Ferreira, com Paulinho a cair após um toque de André Ferreira. Num primeiro instante, o árbitro assinalou falta favorável aos pacenses por simulação do avançado dos leões, admoestando-lhe o cartão amarelo. Depois, o juiz foi chamado à atenção do VAR e decidiu reverter a sua decisão inicial e apontar para o castigo máximo. Sarabia converteu o penálti para o 1-0 do Sporting. [Vídeo: VSports]