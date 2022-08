Scarpa foi expulso, viu os penáltis do Palmeiras no balneário e com uns auscultadores para... vibrar 'em direto'

A carregar o vídeo ...

Gustavo Scarpa foi expulso na partida com o Atlético Mineiro aos 81 minutos e teve de ver o resto do jogo no balneário. O médio do Palmeiras assistiu aos penáltis naquele mesmo local mas, face ao delay entre a transmissão e o que foi acontecendo no Allianz Parque, usou uns auscultadores com música bem alta para não dar conta das reações dos adeptos do Verdão. Assim, vibrou 'em direto' e, no fim, correu para o campo para festejar com os companheiros de equipa de Abel Ferreira.