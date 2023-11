Schmidt: «A responsabilidade é minha. Não estávamos preparados para o jogo de hoje»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt não fugiu à responsabilidade e assumiu as culpas pela derrota () do Benfica diante da Real Sociedad. "Jogámos muito mal na primeira parte. Sofrermos um golo tão cedo não foi bom para a confiança da equipa, mas também não podemos usar isso como desculpa para o que fizemos aqui hoje. Já mostrámos que conseguimos jogar a este nível, como fizemos o ano passado. Não jogámos com confiança. O adversário mostrou como isso pode fazer a diferença num jogo. Na minha opinião, não estávamos prontos para o jogo de hoje e se assim é a responsabilidade é minha. Tenho de preparar os jogadores nos aspetos táticos, no aspeto motivacional e ao olhar para o desempenho que tivemos hoje eu fiz um trabalho muito mau hoje", atirou o técnico alemão, na conferência de imprensa no final do jogo.