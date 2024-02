Schmidt: «Arthur Cabral era um avançado completamente diferente quando chegou»

A carregar o vídeo ...

Schmidt questionado sobre Arthur Cabral na antevisão ao jogo com o V. Guimarães: "Marcou nos últimos três jogos. Acha que, neste momento, é o titular para o resto da temporada? "Veremos. Fico sempre à espera do próximo jogo. Claro que o Arthur está a trabalhar muito bem e que o mais importante é marcar golos, isso é fundamental. No início da época também deu o seu melhor e trabalhou muito, mas teve algum azar. Nesta fase, está diferente. É importante para ele e para nós que consiga marcar, agora vemos que a ligação entre ele e os colegas está melhor. Tem uma melhor sensação dos espaços que tem de ocupar. É verdade que precisou de mudar o seu estilo de jogo, era um avançado completamente diferente quando chegou. Agora é mais flexível, tem mais colegas à sua volta e está mais envolvido em combinações, são coisas novas para ele. Vejo que se está a adaptar, a dar o seu melhor e estou muito satisfeito. O Marcos Leonardo e o Tengstedt também estão cá e são mais dois avançados que já mostraram muita qualidade. Acho que não é a melhor altura para fazer essa avaliação, talvez no final da época".