Schmidt: «Benfica é o expoente máximo do futebol. Está ao nível de Real Madrid e Barcelona»

Roger Schmidt frisou, em entrevista ao 'Der Spiegel' partilhada este sábado pelo Benfica, que o clube da Luz está "ao nível de Real Madrid e Barcelona", dizendo ainda que as águias são "o expoente máximo do futebol". "Para mim, enquanto amante de futebol, podemos falar de grandes clubes. O Benfica é um deles. Está ao nível do Real Madrid, Barcelona... O Benfica é o expoente máximo do futebol. Historicamente, e em termos de dimensão, é muito especial. Não houve ninguém a comprar este clube por 4 mil milhões de euros e a injetar dinheiro aqui de repente. É um clube em que as pessoas poupam todos os meses para poderem ir ao estádio. É um clube que tem de vender jogadores para poder funcionar. É um clube com vinte modalidades diferentes e onde toda a gente as acompanha com paixão. O Benfica sente-se ao fim de um tempo", referiu o treinador alemão. (Vídeo: SL Benfica)