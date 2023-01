Schmidt: «Cada jogo que fazemos ajuda-nos a melhorar e a alcançar a nossa melhor forma»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt quer uma segunda metade da temporada ao nível da primeira, que terminou este sábado com a deslocação ao terreno do Santa Clara, a primeira de cinco que as águias têm pela frente.



As declarações de Roger Schmidt na íntegra:

"É claro que é preciso fazer alguns jogos depois da paragem para regressar ao ritmo. Contra o Sp. Braga não jogamos bem, mas penso que os três jogos seguintes já foram bons. Também na última semana fizemos um bom jogo contra o Sporting, é verdade que não ganhámos, mas também quando estávamos no nosso ritmo houve alguns jogos que não foram 'top top', mas no final ganhámos. Tínhamos o ritmo de ganhar jogos e é isso que é preciso para lutarmos pelo título. Cada jogo que fazemos ajuda-nos a melhorar e a alcançar a nossa melhor forma. A forma física dos jogadores também tem de regressar, estamos contentes por agora estarmos a somar jogos. Temos de encontrar o melhor momento para os jogadores somarem minutos e melhorarem a sua condição. Hoje foi uma deslocação difícil, mas nos próximos cinco jogos também vamos ter mais quatro fora e apenas um em casa. É um calendário complicado. Hoje foi o último jogo da primeira metade da temporada, que foi boa. A segunda metade da temporada tem de estar ao mesmo nível se quisermos ser campeões", disse o alemão, em declarações na conferência de imprensa.