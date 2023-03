Schmidt comenta ausência de Florentino da Seleção e deixa garantia: «Se continuar a jogar assim...»

A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, Roger Schmidt abordou a ausência de Florentino da Seleção Nacional e lembrou que o médio não é o único a ficar de fora. "Há outras decisões, o Grimaldo também não foi chamado, temos outros jogadores que também merecem ser convocados. Mas temos de respeitar as decisões dos selecionadores, têm um grande leque de escolhas e têm de encontrar a melhor abordagem para as suas equipas. O Florentino tem estado bem, é jovem, se continuar a jogar a este nível vai ganhar experiência, vai desenvolver-se e de futuro será sem dúvida uma opção para o selecionador", disse.