Schmidt: «Contratámos bons jogadores, mas também perdemos alguns jogadores-chave»

Roger Schmidt diz que as saídas de jogadores importantes da equipa acabaram por influenciar o seu rendimento. Ainda assim, o treinador do Benfica considera ter um bom plantel, assumindo a vontade de seguir em frente na Liga dos Campeões, apesar da situação delicada em que atualmente se encontra no grupo.



"Nós também queremos avançar para a fase a eliminar, isso é muito claro para nós, não temos sequer de falar sobre isso. Conhecemos bem em que situação estamos neste momento. Conseguimos contratar bons jogadores, mas também não podemos esquecer que perdemos jogadores-chave. E construir uma equipa por vezes pode ser um processo rápido, como aconteceu na última época, em que tudo fluiu desde o início, mas também há vezes em que é preciso mais tempo. Especialmente quando tens alguns jogadores que não estão presentes nos treinos e prontos para os jogos. Nesses momentos, é sempre preciso um pouco mais de tempo para ajustar. É nessa situação que estamos neste momento, mas, ainda assim, temos uma equipa muito boa. Acreditamos em nós, estamos em todas as competições e é bom momento de nos mostrarmos na Liga dos Campeões porque é crucial ganharmos amanhã", disse.