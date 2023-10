Schmidt disse que "os jogos mais importantes são contra o FC Porto" e Sérgio Conceição reagiu assim

A carregar o vídeo ...

A conferência de imprensa de Sérgio Conceição ficou marcada por um momento peculiar aquando da questão colocada pelo jornalista de Record, sobre a afirmação da véspera de Roger Schmidt, que considerou os jogos com o FC Porto os mais importantes da época do Benfica. Aí, fugiu à pergunta e, após uma outra sobre o castigo que foi mantido pelo Conselho de Disciplina, protagonizou o tal momento peculiar com o tradutor.