Schmidt diz que ficou penálti por marcar a favor do Benfica: «Não consigo perceber nem aceitar. Foi um grande erro do árbitro»

Roger Schmidt ter ficado por marcar um penálti claro a favor do Benfica em Braga. "A história do jogo esteve contra nós hoje. Penso que estivemos a um grande nível, tal como já disse, e também deveríamos ter tido um penálti claro a nosso favor. Não consigo perceber nem aceitar este tipo de comportamento. Foi um grande erro do árbitro, caso contrário estaríamos a ganhar por 2-1", atirou.