Schmidt e a 7.ª vitória consecutiva do Benfica na Liga: «Não existe nenhum segredo, apenas muito trabalho»

O Benfica alcançou este domingo, com o triunfo sobre o Gil Vicente por 3-0, a 7.ª vitória consecutiva na Liga Betclic. Em declarações aos jornalistas, Roger Schmidt salientou que o trabalho da equipa tem dado frutos.



O DISCURSO DE ROGER SCHMIDT NA ÍNTEGRA SOBRE ESTE TEMA:



"Não há segredo nenhum, apenas muito trabalho. Hoje marcámos três golos, não sofremos nenhum, conquistámos os três pontos e estamos muito contentes com isso. Mas eu já esperava um jogo difícil porque o Gil Vicente é uma equipa difícil, muito forte nos duelos, com a bola, com jogadores talentosos que encontram brechas nos espaços mais reduzidos. Acho que estivemos bem, marcámos nos momentos certos. O 3-0 depois do intervalo foi muito importante. Acredito que o jogo ficou decidido com esse golo. Estamos muito felizes por termos vencido este jogo."