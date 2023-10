Schmidt e a aposta em Bernat: «Achei que era a altura para lhe dar uma chance»

A carregar o vídeo ...

Juan Bernat foi uma das grandes surpresas do Benfica esta noite, ao ser lançado como titular diante do Inter Milão. Uma opção que Roger Schmidt explicou com a experiência do espanhol neste tipo de jogos.



"Hoje foi o escolhido. Não posso falar de toda a temporada. Mas acho que era a altura para lhe dar uma chance, porque treinou bem, está apto, não tem problemas. Não foi fácil, mas com a sua experiência nestes jogos foi a escolha certa. Porque o David [Jurásek] também vinha de lesão, ambos os jogadores vinham de lesões, são ambos novos [jogadores] e hoje escolhi a experiência", explicou.