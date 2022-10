Schmidt e a ausência de Messi: «Também não vamos poder jogar com o Neres...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi questionado se a ausência de Lionel Messi do PSG-Benfica. O argentino está lesionado e não poderá entrar nas contas de Galtier. Mas o craque dos parisienses não é a única baixa para o encontro da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e o treinador alemão das águias fez questão de sublinhar isso mesmo.



"Penso que seria uma abordagem errada se ganhássemos energia só pelo simples facto de um jogador da outra equipa estar lesionado. Para mim, Leo Messi continua a ser o melhor jogador do Mundo e se ele não vai jogar é claro que muda as coisas um pouco, até porque a abordagem que eles terão será diferente. É um jogador muito especial, está muito entrosado com os seus companheiros de equipa, muda de direção muito rápido e é muito bom, especialmente no último terço. Mas isso também é algo que outros jogadores do PSG têm a capacidade para fazê-lo. Têm um plantel com muita qualidade, com jogadores do mais alto nível. Um deles não irá jogar, mas ainda assim continuarão a ter uma grande equipa em campo. Estamos mais focados em nós mesmos. Também não vamos poder jogar com o David Neres, um jogador muito importante para nós. Teremos de encontrar uma solução e certamente que o PSG também irá arranjar uma solução para a ausência de Messi", disse.