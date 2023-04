Schmidt e a conversa com Conceição: «Dei-lhe os parabéns e ele desejou-me boa sorte para terça-feira»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt revelou em conferência de imprensa as palavras que trocou com Sérgio Conceição após o clássico desta noite entre Benfica e FC Porto. "Dei-lhe os parabéns pela vitória e ele desejou-nos boa sorte para terça-feira. O FC Porto foi a melhor equipa, mereceu a vitória. Não estivemos ao nosso melhor, o FC Porto aproveitou as oportunidades que teve", disse o técnico alemão.