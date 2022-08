A carregar o vídeo ...

Na antevisão ao jogo com o Arouca , da 1.ª jornada da Liga Bwin (amanhã, às 20H15, na Luz) Roger Schmidt foi confrontado com a questão de quem é o favorito na corrida ao título de campeão nacional 2022/23. O treinador do Benfica não hesitou, sublinhando ainda estar "entusiasmado" em conhecer o campeonato português