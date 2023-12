Schmidt e a estreia de Arthur a marcar na Luz: «Estou muito feliz e aliviado...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt assumiu ter ficado "feliz" e "aliviado" por Arthur Cabral somar o seu primeiro golo pelo Benfica no Estádio da Luz.



"Para ser muito sincero, estou muito feliz pelo Arthur e aliviado também por ele ter marcado no nosso estádio porque ele merece. É uma pessoa muito boa, assim como o é enquanto profissional. O arranque dele não foi o melhor, todos nós sabemos isso. As expectativas para qualquer um dos avançados do Benfica é sempre muito alta, principalmente depois de o Gonçalo, o nosso primeiro avançado na última época, ter marcado muitos golos e ter saído. Foi difícil estar ao seu melhor nível depois disto, mas acho que o Arthur é um jogador que precisa da confiança para estar no seu melhor e para estar a esse nível ele precisa da confiança dos adeptos e também de golos. Precisa de marcar, de celebrar com os companheiros. A sua fase mudou um pouco com o golo ao Salzburgo e hoje voltou a marcar um golo importante. Ainda vamos a meio da temporada, há muito potencial no Arthur. Mas está mais ligado aos colegas, à equipa, e era isso que queríamos alcançar nesta fase com ele. Penso que terminar o ano com o seu primeiro golo [no campeonato] neste jogo importante era muito importante para ele, para o Benfica, para os benfiquistas e para todos no geral", sublinhou o técnico alemão, em declarações na conferência de imprensa.