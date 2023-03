Schmidt e a estreia de Ndour: «É um grande talento e um jogador para os próximos anos»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt reconheceu que Schjelderup e Tengstedt merecem ter mais minutos pelo Benfica, mas explicou que tomou outras decisões aquando das substituições, na goleada ao V. Guimarães. O técnico das águias deixou elogios a Cher Ndour, que se estreou este sábado pela equipa principal dos encarnados, e abordou ainda a paragem para as seleções. "Primeiro há muitos jogadores que vão às seleções nacionais, espero que possam lá estar e não sofrer lesões. Queremos manter os jogadores em boa forma. O mais importante é preparar os jogadores, mesmo os que não costumam estar no onze inicial, para que estejam prontos quando precisarmos deles. Vamos ter jogos muito importantes", referiu, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.



"Claro que gostava de colocar todos os jogadores, mas tenho de tomar decisões. Hoje foi também importante dar minutos a Morato, é um grande jogador. Teve muito azar ao lesionar-se no início da época, porque saiu do onze. Sorte para António [Silva], porque teve a oportunidade e agarrou-a. É mt difícil para Morato regressar ao onze. Vamos precisar dele de certeza no próximo jogo da Liga dos Campeões, porque Nico [Otamendi] está castigado. Se algo acontecer com lesões ou castigos precisamos de ter os jogadores em boa forma. Estou a tentar equilibrar a balança e dar oportunidades de jogar aos jogadores. Schjelderup e Tengstedt são muito bons jogadores, estão em melhor forma do que quando chegaram, mas só posso fazer cinco substituições. Musa, João Neves, Gilberto e Morato mereceram jogar. Foi a estreia de Cher [Ndour] e também para lhe dar motivação de continuar, é um grande talento para nós. É um jogador para os próximos anos. Schjelderup e Tengstedt merecem jogar mais e espero que isso aconteça nos próximos semanas", afirmou.