Schmidt e a exibição de Neres: «Hoje pudemos ver o que ele pode fazer quando está em forma»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt elogiou a exibição de David Neres, que se destacou na goleada () do Benfica ao Vizela com dois golos e duas assistências, no regresso do brasileiro à titularidade nas águias."Primeiro que tudo, estou muito contente pelo facto de o David [Neres] estar de volta depois da lesão. Esteve uns três meses fora, também teve alguns problemas antes da cirurgia, e hoje pudemos ver o que ele pode fazer quando está numa grande forma. Trabalhou duro nas últimas semanas, primeiro nas sessões individuais, e nas últimas 4-5 semanas com o grupo. Já teve minutos, mas creio que hoje era o momento de ele começar de início. Ele estar neste momento de forma é muito bom para nós porque foi um jogador decisivo na última temporada e pode voltar a sê-lo esta época. Marcou dois golos, também fez duas assistências, mas para mim é igualmente importante o facto de ele ter trabalhado muito. Na primeira parte fê-lo mais a partir da ala e na segunda mais como um segundo avançado. Mostrou que está muito motivado e que fisicamente está numa boa forma e eu estou muito feliz por isso. Espero que ele continue assim."