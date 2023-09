Schmidt e a expulsão: «Se é falta tem de ser cartão vermelho»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt analisou a atuação do árbitro João Pinheiro no clássico, nomeadamente nos lances das expulsões. "É difícil dar uma nota ao árbitro. Não vi ainda o momento do cartão vermelho, mas se é falta tem de ser cartão vermelho. Mesmo a segunda, sobre o Rafa, também é próxima de cartão vermelho. Estes jogos não são fáceis para os árbitros. Não foi o árbitro que decidiu o jogo, a decisão foi tomada em campo [pelos jogadores]. Conceição? Apertámos a mão e ele deu-me os parabéns pela vitória, foi isso"