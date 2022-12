Schmidt e a final do Mundial: «Respeito a França, mas vou torcer pela Argentina porque temos lá dois jogadores»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt definiu a Argentina como a seleção que irá apoiar na final do Mundial, já este domingo, dia 18. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra o Moreirense, o treinador alemão do Benfica revelou que irá apoiar a seleção defendida pelos seus dois jogadores, Enzo Fernández e Nicolás Otamendi. Durante a declaração, o técnico vincou ainda a sua opinião sobre Lionel Messi e como o craque do PSG tem mostrado no Mundial ser "o melhor do Mundo".