Schmidt e a goleada ao Estoril: «Foi um desempenho 'top' de toda a equipa»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt parabenizou os jogadores pelo triunfo (5-1) conseguido este domingo na Amoreira, diante do Estoril, uma equipa que na ótica do técnico alemão está a fazer "uma boa temporada", muito pela consistência defensiva até ao momento no campeonato.

"Penso que hoje fizemos um bom jogo. Sabíamos de antemão que não é fácil jogar aqui, o Estoril está a fazer uma boa temporada, especialmente em termos defensivos, pois apenas sofreram 10 golos nos 11 jogos anteriores. Penso que a chave [para a vitória] hoje foi marcarmos primeiro, mas também usarmos o nosso 'momentum' para chegarmos ao segundo e ao terceiro golos. Antes do intervalo já estávamos numa boa situação. Em geral, penso que estivemos bem, que o nosso desempenho foi bom, a atitude dos jogadores foi boa, o foco esteve sempre lá e os jogadores que entraram estiveram muito bem. Foi um desempenho 'top' de toda a equipa e penso que no final merecemos a vitória", disse.