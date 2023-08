Schmidt e a nomeação de Luís Godinho: «Já mostrou no passado que é um bom árbitro»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi questionado sobre a nomeação do árbitro Luís Godinho para o jogo da Supertaça entre Benfica e FC Porto. "Do árbitro sempre o mesmo, que mostre qualidade para um grande jogo, assim como espero dos meus jogadores. É sempre difícil para os árbitros gerir este tipo de jogos. Mas já mostrou no passado que é um bom árbitro, espero que possa fazer o seu melhor. As duas equipas são responsáveis para que seja um jogo justo. As duas equipas mostraram na última temporada um bom futebol, tanto a nível nacional como internacional. Agora? Como poderei saber? Ainda não tive a oportunidade de ver o FC Porto ao vivo. Até agora só jogaram jogos de preparação como nós. Parte do futebol também se faz de sorte, falta de sorte, de erros dos árbitros, de más decisões... A equipa que estiver melhor nos pequenos detalhes levará a melhor amanhã e provavelmente irá ganhar", atirou o treinador alemão das águias, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta quarta-feira (20h45).