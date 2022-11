Schmidt e a pausa para o Mundial: «Não vai ser fácil lidar com este período...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt assumiu que a pausa para o Campeonato do Mundo será um período difícil, muito pela ausência de vários jogadores importantes na equipa. Ainda assim, o técnico encarou o desafio com otimismo, afirmando que será fundamental para outros jogadores, com menos minutos de jogo até ao momento, poderem aumentar os seus índices físicos.

"Não vou começar esta noite com a preparação. Foi muito difícil, especialmente para os jogadores como já disse anteriormente. Estar sempre preparado é uma questão de mentalidade e atitude. É claro que nós jogamos um bom futebol e que temos qualidade no nosso plantel, mas estarmos preparados a cada três dias é um desafio e quando queres atingir algo especial... Já o fazemos há algum tempo, ainda não perdemos um único jogo. Agora metade da equipa vai para o Campeonato do Mundo e temos dois jogos da Taça da Liga para jogar na próxima semana e dentro de mais três ou quatro semanas mais um jogo. Não vai ser fácil de lidar com este período, mas também temos a oportunidade de dar a outros jogadores mais tempo de jogo. Há jogadores que também estão a regressar de lesões, como o Lucas Veríssimo, o Morato, o João Victor, o Julian Draxler, o Aursnes, que já não estão connosco há algum tempo e não têm jogado tanto nas últimas semanas. Será uma boa oportunidade para eles voltarem a jogar. E quando regressarem todos, os jogadores que vão para as suas seleções, claro que não vamos ter um período assim tão grande, temos de nos prepararmos para o Sp. Braga. A temporada é longa, ainda temos muitos jogos pela frente, mas isso é mais lá para a frente. Agora estamos felizes e depois voltaremos a focar-nos."