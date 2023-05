Schmidt e a saída de Grimaldo: «O anúncio com as fotografias e a entrevista não foi inteligente»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt analisou o anúncio da transferência de Grimaldo para o Bayer Leverkusen, deixando críticas à forma e ao timing.



"Mas também respeitamos a opinião do jogador. O que ele pensa da segunda parte da sua carreira é crucial, este é um momento crucial na carreira. Se tomar a decisão de sair, eu respeito isso. A razão para essa decisão não importa, é a sua carreira, a sua vida. Talvez estejamos um pouco desiludidos por ele sair, mas temos de olhar para tudo isto de uma forma geral. Jogou no Benfica durante sete anos e meio no máximo, foi sempre titular, foi três vezes campeão, espero que seja quatro no final desta época. Não há muitos jogadores com esta história num só clube. Respeito o que está a fazer pelo Benfica. Quanto à publicação com as fotografias, acho que foi desnecessário. Acho que o poderiam anunciar, mas não acho que foi bom fazê-lo desta forma. Nem foi bom para os jogadores do novo clube, os jogadores não se querem concentrar na próxima temporada já. E tão pouco foi bom para ele. O que fez pelo Benfica até agora não encaixa com esta situação. O timing do anúncio não foi bom, para mim foi um erro. Deviam tê-lo aconselhado a fazer isto de outra maneira. Não sei se houve um acordo para fazer isto assim, mas tal como disse, temos de olhar para o cenário geral. É um jogador que terá o meu apoio até ao último segundo da temporada. Agradeço aquilo que fez por mim e respeito a sua carreira, é nosso jogador até ao último segundo".