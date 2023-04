Schmidt e a semana de férias aos jogadores: «Teve um impacto muito positivo para os que tiveram descanso»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt acredita que a semana de férias dada aos jogadores aquando da pausa das competições de clubes para as seleções nacionais teve um impacto "muito positivo" nos atletas. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Inter Milão, o técnico alemão explicou o motivo que considera ter sido fundamental para a quebra de rendimento que a equipa tem demonstrado nos últimos jogos.



"Semana de férias? Sim, teve impacto, mas um impacto muito positivo nos jogadores, que tiveram algum descanso. Eu penso que o problema não foi os jogadores que tiveram algum descanso, mas sim os jogadores que estiveram nas seleções nacionais. Esse foi o problema. O maior problema dos jogadores que estiveram nas seleções é que alguns não jogaram, então estiveram 10 ou 12 dias fora, com muitas viagens, quase sem treinarem. Para estes jogadores é difícil manter o ritmo e a forma. Agora é o momento de darmos a volta a isso. Já tivemos treinos e jogos suficientes para darmos a volta a esta situação e voltarmos ao nosso melhor, cabe aos jogadores mostrarem-no em campo. Não queremos usar essa desculpa. A equipa e os jogadores são muito ambiciosos. O que esperamos dos jogadores para este tipo de jogos é que estejam no seu máximo em termos de desempenho, mas também em termos de qualidade. Foi isso que nos faltou nos últimos jogos, tivemos muito focados em nós mesmos do que propriamente na equipa. O positivo disto, é que no jogo que fizemos na última semana, que não foi um jogo excelente, mas foi possível de vencer, assim como será este. Foi um jogo muito equilibrado, com oportunidades para as duas equipas. Eles tiveram um penálti, nós também podíamos ter tido um penálti. Eles marcaram numa oportunidade, nós também poderíamos ter feito. Foi um jogo decidido pelos momentos. Na minha opinião, se comparar a minha equipa quando ela está no seu melhor com o jogo que fizemos na semana passada é uma grande, grande diferença. Se usarmos o potencial que temos para jogarmos melhor, estaremos mais perto", atirou.