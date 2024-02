Schmidt e a subida provisória ao 1.º lugar: «A classificação só me interessa no final da temporada»

A carregar o vídeo ...

O Benfica venceu este domingo o Gil Vicente pore subiu de forma provisória, pelo menos até ao Sporting igualar o número de jogos das águias, ao topo da classificação. Questionado pela subida na tabela, Roger Schmidt assumiu que o classificação é apenas importante no final da temporada."Para ser muito sincero, para mim as classificações finais só me interessam no final da temporada. Queremos ser primeiros no final da época para sermos campeões. O Sporting não jogou ontem, por isso não puderam somar pontos. Foi bom vencermos hoje, mas não é importante estarmos em primeiro. Para nós, é sim muito importante estarmos concentrados em nós mesmos. Temos uma corrida muito longa pela frente, temos muitos jogos nas próximas quatro semanas e penso que é inteligente não pensarmos demasiado na classificação. Precisamos de todo o nosso foco e concentração ao longo dos 90 minutos. Temos de jogar, lutar e ganhar muitos jogos até ao final da temporada."