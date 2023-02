Schmidt e a vitória em Vizela: «Não foi um jogo perfeito da nossa parte....»

A carregar o vídeo ...

O Benfica precisou de suar para conseguir sair este sábado de Vizela com os três pontos (). No final da partida, em declarações na conferência de imprensa, Roger Schmidt salientou a dificuldade que o adversário colocou no jogo."Foi um jogo muito difícil para nós, mas era o que estávamos à espera antes do jogo começar. O Vizela já mostrou o quão difícil é jogar contra eles. São muito valentes, muito bons nos momentos de transição. Precisámos de um pouco de sorte em alguns desses momentos, mas no final marcámos na primeira parte. Não foi o jogo perfeito da nossa parte, mas é especialmente nestes jogos que se tem de vencer, os mais difíceis e aqueles onde não consegues estar totalmente equilibrado. Mas merecemos ganhar hoje. Foi um grande passo para nós", disse.