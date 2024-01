Schmidt e as queixas de Luís Freire: «Não sei do que ele estava a reclamar...»

A carregar o vídeo ...

Confrontado com as queixas de Luís Freire quanto à arbitragem do Benfica-Rio Ave , Roger Schmidt assumiu não entender os protestos do técnico dos vilacondenses."Não sei do que ele estava a reclamar... eu também podia reclamar de vários duelos que se calhar deviam ter sido livres para nós. E não os tivemos. Não sei qual a opinião dele sobre o árbitro. O amarelo e vermelho foram justos. Os golos foram claros. Não sei do que está a reclamar. É a minha opinião. Não vi ainda os lances na televisão, não sei o que ele disse", assumiu.Ainda assim, o alemão reconhece que o Rio Ave merecia mais. "Eles mereciam mais, jogaram um bom jogo. Mas nós mostrámos que somos capazes de lutar. Mostrámos boa qualidade e fomos capazes de decidir o jogo de forma inteligente. Eles no final não tinha nada e até podíamos ter marcado mais golos. A justiça no futebol é difícil de falar. No futebol é um jogo de resultado. Nós marcámos quatro golos, eles um. E é isso!"